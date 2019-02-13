شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق (شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقة جامع الفتح)، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غد الخميس وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

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وقالت الشركة، في بيان، إن قطع المياه نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 300 مم بمحطة مياه هليوبوليس بمصر الجديدة، ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقالت الشركة إنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.