شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعرض على مصر تجربتها في «الرقابة على المبيدات» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت مؤسسة «الإيكاما» الصينية المسؤولة عن مراقبة تداول المبيدات في الصين، على مصر الاستفادة من التجربة الصينية في الرقابة والتفتيش على أعمال تداول المبيدات وعمل برامج تدريبية مستمرة للعاملين في مجال إنتاج المبيدات والاتجار فيها واستخدامها، خاصة أنه هناك تدريبا يتم للعديد من بلدان العالم، فضلاً عن إجراء تجارب وأبحاث مشتركة، وخلق نموذج متميز لإدارة منظومة المبيدات وإنتاج صناعة متطورة ومنافسة قوية.

وكشف تقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، الأربعاء، عن نتائج زيارة وفد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية المصرية إلى الصين، عن أن رئيس «الأيكاما» أكد أن جميع المتطلبات من لجنة مبيدات الآفات الزراعية ستتم مراعاتها، وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول شحنات المبيدات، التي يتم تصديرها لمصر والتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة، واستعداد المؤسسة الصينية لتدريب 2 من شباب الباحثين خلال النصف الأول من العام الحالي والاستمرار في ذلك مستقبلاً، والتعاون المؤسسة في تطوير المختبرات ومحطات التقييم في مصر.

كما عرض مسؤولو مؤسسة الأيكاما على الوفد المصري ملامح التطوير والتحديث والقوانين المستحدثة لضبط الجودة والأسواق، ومنها قانون منح التراخيص للاتجار وجودة المنتجات الصناعية وحماية البيئة من الكيماويات الزراعية وسلامة الغذاء، والمبادئ العامة والأساسية لعمل الأقسام المختلفة.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن مؤسسة «الإيكاما» هي الجهة المسؤولة عن تعزيز سلامة المنتجات الزراعية والحفاظ على البيئة من التلوث بالكيماويات الزراعية. تتم إدارة منظومة المبيدات كاملة من قبل المؤسسة ممثلة في تسجيل المبيدات ومراقبة المصانع وجودة الإنتاج والتجريب والتحقق من الفعالية ورصد متبقيات المبيدات في المزروعات والبيئة والإشراف على الأسواق ومراقبة الاستخدام وتبادل المعلومات والتعاون الدولي.

وأضاف «عبدالمجيد» أن الوفد زار مبنى مؤسسة سينيانج لبحوث الصناعة الكيميائية (SYRICI)، وهى مؤسسة رائدة في مجال البحث والتطوير في مجال الكيماويات الدقيقة، وهي مركز وطنى للبحوث والتطوير في مجال المبيدات وأقدم معهد أبحاث كيميائي شامل في الصين ويتبع وزارة الزراعة ووزارة الصناعة الكيميائية.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات أن المؤسسة العلمية الصينية تضم قسمين رئيسيين، هما قسم تقييم السلامة، وقسم المعايير القياسية للجودة (ويضم مختبرات تقييم الفعالية)، ويعمل بالمؤسسة 1021 موظفا، من بينهم 525 من العلميين و54 من الأساتذة الحاصلين على درجة الدكتوراة، مشيرا إلى أن المؤسسة منذ إنشائها عام 1949 فازت بأكثر من 2300 جائزة في العلوم والتكنولوجيا، وحصلت عن 105 براءات اختراع وأنجزت 120 مشروعا وطنيا وتمنح المؤسسة درجات الماجستير والدكتوراة.

وأشار «عبدالمجيد» إلى أن منظومة تداول المبيدات في الصين تعتمد على 10 ضوابط رقابية تشمل:

- عرض أنواع الأجهزة المستخدمة في الرقابة على تداول المبيدات والنظام المترابط.

- آلية التسلسل في تنفيذ التحاليل والاختبارات وفق التوجيهات والاشتراطات المحددة من المنظمات الدولية FAO وWHO .

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- لا يتم تسجيل أي مبيد إلا بعد إجراء كافة التحاليل والدراسات العلمية عليه للتأكد من مطابقته للمعايير والمواصفات الدولية في معامل مؤسسة «الإيكاما» وتحت إشرافها الكامل، تتميز.

- المختبرات ببنية ونظم حماية ووقاية للعاملين بها على أعلى المستويات العالمية.

- تجارب الفعالية وتقييم التأثيرات الجانبية وفق معايير الممارسات الزراعية الجيدة، وذلك وفق بروتوكولات جديدة تحدد المساحة المناسبة للتجريب والحد الأدنى من الجرعات ونظام الترقيم والتكويد للعينات وطرق تجميع البيانات والتحليل الإحصائي، وتم وضع التوجيهات وفق المراجع العلمية والدراسات الحديثة التي تنفذ في مختلف بلدان العالم.

- منح شهادة التسجيل صلاحية لمدة 5 سنوات مع إعادة التقييم الشامل لكل مركب بعد 15 سنة ويشمل ذلك تحديث كافة البيانات والدراسات.

- بعد 5 سنوات من التسجيل يقدم طلب تجديد شهادة التسجيل وإجراء اختبار فاعلية.

- تحتوى شهادة التسجيل كافة البيانات الخاصة بالمبيد، كما تعد مؤسسة «الإيكاما» البطاقة الاستدلالية.

- يمكن للشركات طلب تغيير التسجيل في حالة تغير مجال الاستخدام أو مستوى السمية.

- يقدم طلب التجديد قبل 90 يوما من انتهاء الشهادة.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى أنه عرض على الجانب الصيني التحديثات التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ توقيع اتفاقية التفاهم، حيث واكبت التطويرات أيضاً المتغيرات العالمية نحو الفاعلية والأمان، موضحا أنه منذ توقيع اتفاقية التفاهم والتعاون زادت الكميات المستوردة من الصين وأصبحت الصين المورد الأول للمبيدات لمصر.

وفي ختام الزيارة عقد الوفدان المصري والصيني اجتماعا مشتركا ضم مدير مؤسستي «الإيكاما»، وسينيانج لبحوث الصناعة الكيميائية (SYRICI)، حيث عرضت الأخيرة مقترحا بإيفاد عدد من الباحثين المصريين للتدريب بمختبرات المؤسسة لما بها من إمكانيات علمية وفنية عالية تغطى مساحة التقييم أكثر من 10 آلاف متر مربع لتقييم النشاط الحيوي.