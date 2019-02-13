شكرا لقرائتكم خبر عن في 16 نقطة.. وزير التربية والتعليم يوضح نظام المدارس اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدداً من الحقائق بشأن الدراسة في المدارس اليابانية وما أُثير عنها مؤخراً بين أولياء الأمور.

وجاء في بيان «شوقي» عن المدارس اليابانية:

- لا يوجد مدربو «توكاتسو» داخل المدارس اليابانية من الأساس، وأنشطة التوكاتسو يقوم بها المعلمون، تحت إشراف المدربين والخبراء اليابانيين.

- يزور الخبراء اليابانيون المدارس للتقييم مرتين في الشهر على الأقل.

- المدربون يقومون بزيارة للمدارس كل أسبوع.

- يقوم الخبراء اليابانيون بمراجعة أداء المعلمين بشكل دوري، والتقارير المقدمة تشير إلي أن الأداء جيد جداً.

- لا توجد وجبات تُقدم في المدارس اليابانية، إلا أن أنشطة التوكاتسو تقوم على تعليم الطفل النظافة وآداب الطعام، وهو ما يحدث في المدارس.

- لا توجد مطابخ بالمدارس لإعداد الوجبات الغذائية.

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- إن الدراسة في KG1، KG2، P1 لا تتطلب معمل علوم أو كمبيوتر، ولذلك لم نجهز هذه المعامل في هذا التوقيت للحفاظ على الموارد والأصول، وسوف تدخل المدارس في الوقت المناسب لاستخدامها.

- بشأن التجهيزات الأخري مثل المناطق الخضراء، جارٍ تنفيذها، حيث تم تجهيز أكثر من 60%؜ من المدارس أثناء إجازة نصف السنة.

- الأجهزة الخاصة بهيئة التدريس مثل الكمبيوترات وأجهزة التصوير تم التعاقد عليها وبدأ توريدها للمدارس، إلا أن عدم وجودها لا يخل بالعملية التعليمية.

- أثناء التقديم للالتحاق بالمدارس تم شرح كل التفاصيل التي مر عليها أولياء الأمور بشكل إجباري ووافقوا عليها قبل إدخال بيانات الطفل.

- وتبعاً للنقطة السابقة تشمل التفاصيل خدمة الباص، وشركة الرواد قامت بإرسال مندوب لبعض شركات النقل للتعاقد مع أولياء الأمور بشكل مباشر.

- تشمل المصروفات قسطاً أول 4000، وقسطاً ثانياً 4000 و2000 جنيه أنشطة لتغطية المستهلكات في الفنون.

- التطبيق على الموبايل، والذي تم دفع قيمته أول العام، قيمة الاشتراك به 200 تُدفع مرة واحدة، وسيتم تفعيله قريباً جداً.

- تم التحاق حوالي 100 طفل جديد بدءًا من التيرم الثاني.

- تم اعتماد المستوى الرفيع من اللغة الإنجليزية في المدارس اليابانية بدءًا من التيرم الحالي، وسوف يتسلم الطلاب والسادة المعلمون كتاب Connect Plus كما هو الحال في مدارس اللغات.

- تم اعتماد تدريس الباقة المجمعة باللغة الإنجليزية في المدارس اليابانية بدءًا من العام الدراسي 2019- 2020.