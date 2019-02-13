شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: تجنيز «ثاؤفيلس» غداً بـ«البطرسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة صلوات تجنيز الأنبا ثاؤفيلس، أسقف البحر الأحمر، الذي توفى منذ ساعات، غداً الخميس، بمقر الكنيسة البطرسية.

Advertisements

وأرسل كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، برقية عزاء إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، قال فيها: «خالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلي أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة اعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإلي كهنة وشعب إيبارشية البحر الأحمر».

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن أسقف البحر الأحمر المتنيح من مواليد 6 إبريل 1942 وتخرج فى كلية هندسة عين شمس عام 1967 وحضر إلى دير السيد العذراء السريان بوادي النطرون للترهب في 6 مايو 1975 ورسم راهب باسم أغناطيوس السرياني في 5 أكتوبر عام 1975 وسيم قسًا (تاريخ الكهنوت) في 2 يناير 1978 ثم قمصا في 5 أكتوبر 1980 وخدم (انتدب) كاهنًا للكنيسة القبطية في فرنسا France (باريس Paris- طولون Toulon) من 1982 حتى 28 يونيو 1988.

كما تم رسمه أسقفا للبحر الأحمر في 14 يونيو عام 1992 بيد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث.