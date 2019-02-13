شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة يحذر من النصب لتخصيص وحدات إسكان اجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، حاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى من التعامل مع أى شخص ينتحل صفة مندوبى البنوك المُتعاقدة مع صندوق التمويل العقارى، مؤكداً أن تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع يتم عن طريق آليات سبق وضعها بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويتم نشرها بالجرائد الرسمية وكراسات الشروط، وليس هناك أى وساطة لأى أشخاص فى هذا الشأن.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم محمد، في تصريحات صحفية، إلى أنه وردت لجهاز المدينة بعض الشكاوى من المواطنين المُتقدمين لحجز الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، من ادعاء أحد الأشخاص أنه مندوب لأحد البنوك المُتعاقدة مع صندوق التمويل العقارى، ويقوم بالاتصال بالحاجزين، وإيهامهم بأنه يستطيع تخصيص وحدات سكنية لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى، مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها على أى ماكينة صرف آلى.