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تنفيذ قرارات إزالة لعدد 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في مدينة العريش

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذ مجلس مدينة العريش، برئاسة اللواء وليد المعداوي، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء، برئاسة اللواء رضا سويلم، حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة العريش.

وأكد اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة العريش، أن الحملة قامت بتنفيذ عدد 11 قرار إزالة لأكشاك وتعديات على أملاك الدولة في منطقة المساعيد بمدينة العريش، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والمعتدين على أملاك الدولة.

أشار المعداوي إلى أن حملة الإزالات مستمرة في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، للتصدي بكل حسم لكافة صور الخروج عن القانون والعمل على إزالة التعديات وفرض هيبة الدولة.

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