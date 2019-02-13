شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 723 مواطنًا بالحملة القومية لفيروس سي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن فحص 723 مواطنًا في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية ضمن مبادرة السيد الرئيس حملة 100 مليون صحة.

وأكد المحافظ أنه تم فحص 723 مواطنًا، من بينهم 465 مواطنًا بمركز العريش، و161 مواطنًا ببئر العبد، و52 مواطنًا بالشيخ زويد، و36 مواطنًا بالحسنة، و9 مواطنين بنخل.

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سي أظهرت أن 706 مواطنين جاءت نتيجتهم سلبية، و17 نتيجتهم إيجابية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 659 طبيعية، بينما 64 ضغط الدم لديهم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاء 691 في حالة طبيعية، و32 حالة السكر لديهم مرتفعة.

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بدوره، أكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة تستهدف 254 ألفاً و697 مواطنًا، من بينهم 113 ألفاً و364 مواطناً بمركز العريش، و58 ألفاً و433 مواطناً بمركز بئر العبد، و31 ألفاً و115 مواطناً بالشيخ زويد، و35 ألفاً و117 مواطناً برفح، و13 ألفاً و235 مواطناً بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطناً بنخل.

وأشار كامل إلى مشاركة 120 فريقاً طبيًا موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة، بجانب 20 فريقًا متحركًا بمختلف المناطق والتجمعات على مستوي المحافظة.

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية تم الكشف على 203 آلاف و67 مواطنًا على مستوي المحافظة، بنسبة بلغت 79.70% من المستهدف من أهالي المحافظة بمختلف المراكز والمدن من خلال النقاط والفرق الطبية على مستوي المحافظة، حيث تتكفل الدولة بتقديم العلاج للمصابين منهم تنفيذاً لمبادرة السيد الرئيس.