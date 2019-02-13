شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس غداً صلوات الجنازة على جثمان أسقف البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس، غد (الخميس) في الساعة الثانية عشر ظهرا، بالكنيسة البطرسية بالعباسية، صلوات الجنازة على جثمان الأنبا ثاؤفيلس، أسقف البحر الأحمر، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز ٧٧ عاما.

ولد الأب الأسقف المتنيح في إبريل عام ١٩٤٢، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام ١٩٦٧، ثم ترهب في دير السريان بوادي النطرون عام ١٩٧٥ باسم الراهب أغناطيوس السرياني، وسيم قسًّا في ١٩٧٨، ورسم قمصًا في ١٩٨٠.

انتُدِب للخدمة ككاهن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا بين عامي ١٩٨٢ و١٩٨٨، ثم سامه مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث أسقفًا للبحر الأحمر في ١٤ يونيو عام ١٩٩٢ بعد ان صارت البحر الأحمر إيبارشية مستقلة بعد فصلها عن إيبارشية قنا عقب نياحة مثلث الرحمات الأنبا مكاريوس مطران قنا السابق.