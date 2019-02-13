شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري يشارك في اجتماعات الاتحاد الأفريقي لتفعيل نظام تبادل معلومات الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاشتراك مع وفد مصري رفيع المستوي ضم الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والدكتور على سليمان، رئيس لجنة سلامة الصحة النباتية، والدكتورة إيمان سالم، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، واللواء أشرف عفيفى، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وذلك بالمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، التي تم على هامش اجتماعاتها انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي العام الحالي.

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وقال المرصفي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المشاركة تستهدف تداول وتبادل المعلومات وبيان نظام سلامة الغذاء وقدرات مصر علي تحديات سلامة الغذاء وقدرات المعامل المعتمدة لسلامة الغذاء واختباراتها في حال التداول والتخزين.

وأضاف أن هذه المميزات تسهم في تفعيل التعاون بين الدول الأفريقية، خاصة في حالة بناء القدرات للبلدان الأفريقية، خصوصاً بالنسبة لمسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء ومتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة لكافة أنواع الغذاء الطازج أو المُصنَّع.

وأوضح مدير معمل متبقيات المبيدات أن المشاركة المصرية في اجتماعات الاتحاد الأفريقي تدل على اهتمام الدولة المصرية بتبادل الخبرات وبناء القدرات للقارة ودعم التبادل التجارى لدول أفريقيا بعضها البعض أو العالم، وأيضاً تعزز ثقة المستهلك في الغذاء المحلي.