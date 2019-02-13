بإجمالي عقوبات 76 سنة .. ضبط هارب من 202 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية "على س. ع." مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان الإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه في 202 حكم قضائي متنوع (76 جزئي، 3 مستأنف، 123 غرامة في قضايا "تبديد، مبان، إكمال بناء")، بإجمالي عقوبات بلغت 76 سنة وقيمة الكفالات 95 ألف جنيه، وغرامات 219 ألف جنيه، وذلك حال اختباءه بدائرة قسم شرطة الدخيلة. يأتي ذلك استمراراً لمواصلة الجهود لضبط المحكوم عليهم الهاربين، وبخاصة متعددي الأحكام وشيكة السقوط. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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