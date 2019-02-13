رئيس الدستورية: الرئيس السيسي دعم تنظيم مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية الذي ينعقد من 16 حتى 19 فبراير الجاري.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة إن المؤتمر هدفه زيادة التواصل مع المحاكمة الموازية في أفريقيا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف "جبالي" أنه من استمرار تبادل الخبرات والرؤى مع المحاكم الدستورية الزميلة في أفريقيا.
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