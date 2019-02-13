محافظ القاهرة: تخصيص 1043 مترًا لإقامة مسجد في "الأسمرات 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 والصادر بتاريخ 13 فبراير 2019، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رقم 8349 لسنة 2018، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1829 لسنة 2018.

ونصت المادة الأولى من قرار المحافظ على "يُنفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1829 لسنة 2018، الصادر بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة حوالي 1043 مترًا مربعًا والكائنة بمشروع (الأسمرات 2) تحيا مصر بنطاق حي المقطم، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد عليها، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.