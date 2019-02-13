"اسأل منى".. التعليم تطلق مدونة للرد على تساؤلات الطلاب ونفي الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
أطلقت وزارة التربية والتعليم، مدونة صوتية عبر تطبيق "soundcloud"؛ للرد على ما يثار من أخبار ومعلومات كاذبة أو مغلوطة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها اتجهت لإطلاق المدونة بسبب كثرة الشائعات والأخبار المغلوطة في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة، أن المدونة لن تكتفي بتفنيد الشائعات والرد عليها فقط، ولكنها تجيب على الأسئلة التي تشغل بال الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.
وقالت إنه على ولي الأمر أو الطالب، كتابة "هشاج": "#إسأل_منى، على موقع "فيسبوك"، ثم كتابة السؤال الذي يريدون إجابته.
وللتعرف على الأسئلة التي أجابت عليها الوزارة من خلال المدونة، يمكن متابعة الرابط التالي:
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