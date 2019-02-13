وزير الأوقاف الأسبق: الأزاهرة يرون أفريقيا امتدادًا لصعيد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المنظمة تمزج بين الجغرافيا والتاريخ والمستقبل، ولم تكن أفريقيا غائبة عن المصريين.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، بمقر المنظمة بمدينة نصر، لإعلان خطتها لأفريقيا في 2019، أن الأزهر ينظر لأفريقيا على أنها امتداد لعلومه، والمذهب المالكي انتشر كثيرا في أفريقيا، وكنا ننظر إلى الأفارقة على أنهم صعايدة مصر.

وقال إن المنظمة تنشر منهج الوسطية والاعتدال في القارة السمراء، موجها الشكر للطلاب الأفارقة الذين يسعون إلى نشر المنهج الوسطي في بلادهم.