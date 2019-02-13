وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "فاتح -26" مع الرماية بالذخيرة الحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة (فاتح -26) بالرماية بالذخيرة الحية والتي تنفذها إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتي تستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، يشارك في تنفيذ المرحلة وحدات فرعية من المشاه الميكانيكي والمدرعات والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات الخاصة، فضلاً عن باقي الأسلحة التخصصية المكونة لعناصر تشكيل المعركة.

وأضاف الرفاعي، في بيان له اليوم، بدأت المرحلة الرئيسية للمناورة (فاتح -26) بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وعرض ملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم ، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى ، وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية ، وقامت العناصر المدرعة والمشاه الميكانيكى بتطوير الهجوم وإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهيلوكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدى لهجمات العدو المضادة وحرمانه من إستعادة أوضاعه الدفاعية إلى ما كانت عليه.

وفي نهاية المرحلة نقل الفريق أول محمد زكي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المشاركة والحضور من القادة والدارسين بالمعاهد والكليات العسكرية كما أثنى على الجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية بالدولة، مؤكداً أن أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك قوات مسلحة قوية وقادرة على مواجهة كافة صور التهديدات والعدائيات المحتملة .

وأشاد زكي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وأداء المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين والدقة في التعامل مع الأهداف الميدانية وإصابتها من الثبات والحركة، وتنفيذ كافة المهام القتالية بما يلائم طبيعة الأرض، واستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

وأكد القائد العام حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات لمواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن القومي كما أثنى على سرعة تلبية الاحتياطي المستدعى من الضباط والجنود الذين لبوا نداء الوطن من خلال مشاركتهم في المناورة ( فاتح - 26 ) ما يعبر عن أصالة وعراقة الشعب المصري العظيم .

كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها واستمع لأسئلة واستفسارت دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عليها من مخططي ومنفذي المشروع لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه .

حضر المرحلة الرئيسية للمناورة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.