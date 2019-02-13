أخبار مصر | الوزراء يوافق على تخصيص أراض للمنفعة العامة لصالح محافظة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوافق على تخصيص أراض للمنفعة العامة لصالح محافظة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الأسكان، على طلب محافظة أسوان التعامل المباشر بالبيع في قطعة أرض مساحتها 4326م2 تقريباً لصالح شركة آمون للنقل السياحيّ، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، التي قامت بعمل معاينة ظاهرية لموقع قطعة الأرض المقرر التصرف فيها

كما اعتمد مجلس الوزراء قراري مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ القرار الأول رقم 115 بتاريخ 19/2/2018، بشأن منح الجهات الحكومية التي تم تخصيص أراضٍ لها ضمن المشروع القومي للإسكان بنظام نقل الأصول، مهلة قدرها عام، بداية من تاريخ هذا الاعتماد، لتنفيذ الخدمات اللازمة للمنطقة المخصصة لها، والقرار الثاني رقم 123 بتاريخ 18/12/2018 بشأن الموافقة على احتساب نسبة إنجاز لقطع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية ضمن المشروع القومي للإسكان بنظام نقل الأصول، بعد استنزال مساحة أراضي الخدمات التي يتم تسليمها لجهات خدمية حكومية، مع تعميم ذلك على الحالات المثيلة والمٌخصصة لجهات حكومية بنظام نقل الأصول.