أخبار مصر | الوزراء يوافق على زيادة حصة دمياط في شركة دمياط للأثاث بواقع 116.120 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوافق على زيادة حصة دمياط في شركة دمياط للأثاث بواقع 116.120 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على طلب محافظة دمياط الخاص بزيادة حصتها في شركة "دمياط للأثاث" بواقع 116.120 مليون جنيه، وفي حدود رأس المال المرخص، حيث تبلغ حصتها الحالية 33.18% من رأس مال الشركة.

وتتولى الشركة تنفيذ المشروع المقام على مساحة 331 فدانا، ويهدف المشروع الى إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تعمل كمحفز للاستثمار لتنافس الاسواق العالمية في مجال الاثاث، عن طريق تشييد مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة تخٌدم السوق المحلية وتدعم الوصول إلى السوق العالمية عبر زيادة حجم الصادرات، كما يستهدف المشروع أيضاً تعميق صناعة الأثاث والنهوض بها، وفقاً لأحدث التطورات العالمية.