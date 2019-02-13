أخبار مصر | إصدار عملة تذكارية ذهبية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل السادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصدار عملة تذكارية ذهبية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل السادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على إصدار عٌملة تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، والخمسة جنيهات، وعٌملة تذكارية فضية فئة العشرة جٌنيهات، والخمسون جنيهاً، والمائة جنيه، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية، بشأن التعاقد مع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لتطوير طريق المطار والكورنيش بمحافظة أسوان.