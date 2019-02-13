أخبار مصر | "اسأل منى".. مدونة صوتية جديدة تطلقها التربية والتعليم للرد على الشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اسأل منى".. مدونة صوتية جديدة تطلقها التربية والتعليم للرد على الشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدونة صوتية للرد على ما يثار من أخبار ومعلومات كاذبة أو مغلوطة، مع كثرة الشائعات والأخبار المغلوطة في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفي لها، إن المدونة الصوتية الجديدة لن تكتف بتفنيد الإشاعات فقط والرد عليها، لكنها ستجيب على الأسئلة التي تشغل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

وأشارت أن عنوان المدونة هو #إسأل_منى وهو الهاشتاج الذي يستخدمه أولياء الأمور لطرح أسئلتهم على موقع فيسبوك وأيضا للتواصل مع الوزارة.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها هاما وعاجلا، لجميع مديري المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية للتنبيه على مديري المدارس، بسرعة تحديث استمارة تلاميذ الصف الأول الثانوي، علي الاستمارة الالكترونية لبيانات التلاميذ، من خلال موقع بوابة مركز المعلومات.

بالإضافة إلى طباعة تقرير مراجعة بيانات التلاميذ بالصف الأول الثانوي، واعتماده من شئون الطلاب ومسئول المعلومات ومدير المدرسة، علما بأن هذه البيانات سوف تستخدم في تمكين طلاب الصف الأول الثانوي من دخول الاختبارات الالكترونية من خلال المنظومة الجديدة لتطوير التعليم.

ونبهت الوزارة خلال الفاكس الذي حصلت الخليج 365 على صورة منه، أن وجود اي خطأ او نقص في بيانات الطلاب سوف يضر بإجراءات دخول الطلاب للامتحانات الالكترونية وسوف يترتب عليه المسائلة القانونية.

في سياق منفصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، عن استلامها 68173 تابلت، تمهيدا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى المحافظة، خلال الأيام المقبلة.

وقالت المديرية، إن الإدارات التعليمية ستقوم باستلامها من مخازن المديرية تباعا، خلال الأيام المقبلة، لتوزيعها على المدارس.

بينما قال الدكتور أحمد ضاهر مستشار وزير التعليم والتعليم الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن تسليم التابلت إلى الطلاب يتم الآن في المحافظات بعد استيفاء الشروط المحددة لاستلامه، ومنها بوليصة تأمين يتم سداد قيمتها في مكاتب البريد في مقابل وصل بقيمة 100 جنيه سنويا كتأمين شامل علي التابلت، للحصول علي جهاز بديل في حالة ضياع أو تلف الجهاز، لافتا إلي أن بوليصة التأمين إجبارية، لأن رقم التأمين سيكون مطلوبا من الطالب عند استيفاء أوراق التابلت.

وأضاف ضاهر، إنه تم التواصل مع هيئة البريد لتحصيل قيمة البوليصة من أولياء الأمور في مكاتبها بالمحافظات وتسهيل العملية عليهم، مشيرا إلى أن كل من سيحصل على جهاز لوحي "تابلت" سيقوم بدفع مبلغ التأمين سواء كانوا طلابا أو معلمين.