مصر | النيابة تأمر بحبس عاطل متهم بترويج الحشيش بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس عاطل متهم بترويج الحشيش بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بترويج مخدر الحشيش.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتحري عن المتهم والاماكن التى كان يتردد عليها.

,كانت قد تمكنت مباحث الزيتون، من ضبط "أحمد. ب. أ"، عاطل، 28 سنة، بتهمة ترويج الحشيش، وبحوزته على 27 صباع حشيش، قبل بيعها.

وأقر المتهم بأنه يقوم بترويج المواد المخدرة على زبائنه عن طريق الهاتف المحمول، مؤكدًا أن يقوم بتوصيل المواد المخدرة لعملائه عن طريق الهاتف بعد طلبهم إياها.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

إحباط تهريب كمية كبيرة من الأدوية المدعمة إلى خارج البلاد عبر قناة السويس

أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المدعمة إلى خارج البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانى السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائن مقرها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ملك المدعو "محمود. ح. م" – مواليد 1944 – بتصدير رسالة من ميناء السخنة إلى إحدى الدول العربية مشمولها ( مواد غذائية ) داخل حاوية ، وأخفى ضمن مشمولها أصناف محظور تصديرها إلى خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 234 كرتونة بداخلها عدد 44 صنف أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومدعمة من قبل الدولة للسوق المحلي ومحظور تصديرها إلى خارج البلاد ).

وبسؤال المدعو "محمد. ث. م" – مواليد 1973 – مستخلص جمركى ومفوض من قبل صاحب الشأن – ومقيم بالجيزة ، أقر بصحة واقعة الضبط ، ونفى علمه بما تحويه الشحنة من أصناف محظور تصديرها إلى خارج البلاد.

وقدرت القيمة والرسوم والغرامات بمبلغ ( 2.224.564) إثنان مليون ومئتان أربعة وعشرون ألف وخمسمائة أربعة وستون جنيهاً مصرياً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.