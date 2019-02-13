مصر | إحباط تهريب كمية كبيرة من الأدوية المدعمة إلى خارج البلاد عبر قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب كمية كبيرة من الأدوية المدعمة إلى خارج البلاد عبر قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المدعمة إلى خارج البلاد.
وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانى السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائن مقرها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ملك المدعو "محمود. ح. م" – مواليد 1944 – بتصدير رسالة من ميناء السخنة إلى إحدى الدول العربية مشمولها ( مواد غذائية ) داخل حاوية ، وأخفى ضمن مشمولها أصناف محظور تصديرها إلى خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 234 كرتونة بداخلها عدد 44 صنف أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومدعمة من قبل الدولة للسوق المحلي ومحظور تصديرها إلى خارج البلاد ).
وبسؤال المدعو "محمد. ث. م" – مواليد 1973 – مستخلص جمركى ومفوض من قبل صاحب الشأن – ومقيم بالجيزة ، أقر بصحة واقعة الضبط ، ونفى علمه بما تحويه الشحنة من أصناف محظور تصديرها إلى خارج البلاد.
وقدرت القيمة والرسوم والغرامات بمبلغ ( 2.224.564) إثنان مليون ومئتان أربعة وعشرون ألف وخمسمائة أربعة وستون جنيهاً مصرياً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة في أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة.
وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، دائرة القسم فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.
وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوجته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.