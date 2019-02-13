مصر | وصول منى الغضبان لمحكمة مدينة نصر لنظر تجديد حبسها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول منى الغضبان لمحكمة مدينة نصر لنظر تجديد حبسها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصلت منى الغضبان خبيرة الجاذبية إلى محكمة مدينة نصر أول، لنظر قرار تجديد حبسها على ذمة قضية ظهورها بفيديو جنسي جديد مع مخرج شهير.
وقررت محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالفعل الفاضح.
وكانت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مخرج وسياسي شهير عضو بمجلس النواب، بعد اعتراف الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بأنه قام بتصوير الفيديوهات الجنسية لهما دون علمهما.
وكشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق لظهورهما في فيديوهات جنسية برفقة مخرج شهير.
وتمكنت قوات الأمن من القبض على الفنانة شيماء الحاج داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية إلى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وداهمته، وألقت القبض عليهما وتمت مصادرة هواتف الفنانتين فقط ولم يعثر بحوزتهما على أي ممنوعات.
كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين تعملان في مجال التمثيل، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.
حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة في أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة.
وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، دائرة القسم فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.
وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوجته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.