الاتحاد الإفريقي: تنمية القارة مرتبط بوقف نزيف الدم

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قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي: إن "الاتحاد قد انتقل من فعاليات القمة الإفريقية الـ32 عقب انتهائها، نحو التركيز على تنفيذ القرارات الصادرة عنها خلال الفترة الحالية". وأضافت السفيرة نجم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت ، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك بعض القرارات خاصة بالدول الأعضاء، عليها أن تقوم بتنفيذها، ونحن نتابع تنفيذ ذلك، وهناك جزء من القرارات على المفوضية أن تقوم بتنفيذها، مشيرة إلى القرارات المتعلقة بالإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد.

وأضافت "على المفوضية أن تقوم بتنفيذ ما تم اتخاذه من القرارات في هذا الشأن، لعرضه على القمة المقبلة، وعلى المجلس التنفيذي للاتحاد في يونيو ويوليو المقبلين".ولفتت إلى أن مصر تتابع تنفيذ القرارات التي جرى اتخاذها خلال انعقاد القمة الـ32 للاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم عرض النتائج