انت الان تتابع شركة إماراتية تستعد لحفر ثاني أكبر حقل غاز في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، بدء أعمال الحفر في منطقة ربما تصبح ثاني أكبر حقول الغاز الطبيعي المصرية في البحر المتوسط عام 2019، بعد أن أشارت بيانات سيزمية إلى وجود احتياطيات بنحو 20 تريليون قدم مكعبة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية، باتريك أولمان وارد، أمس: إن "البيانات ستخضع للاختبار أبريل أو مايو المقبلين، عندما تبدأ أعمال الحفر في منطقة ربما تحوز ما بين 4 و6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز". وأضاف "إذا سارت الأعمال الجيولوجية وفق ما نتوقعه، فعندئذ في حال النجاح، ربما يكون هناك احتياطي بنحو 4 إلى 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز".

وتابع: "هذه إحدى النواحي فقط من منطقة حقل شمال العريش الذي يقع شرقي البحر المتوسط، وهو أحد 3 حقول للشركة في منطقة الامتياز 6 التي حصلت على ترخيص بالتنقيب فيها عام 2014".وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن الحقول الثلاثة معا ربما تحوز احتياطيات بنحو 20 تريليون قدم مكعبة.ونوه إلى أن هذا المستوى من الاحتياطي