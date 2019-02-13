انت الان تتابع توزيع 21 ألفا و543 تابلت في كفر الشيخ (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهد محيط وداخل الفندق التعليمي التابع للمدرسة الفندقية بغرب مدينة كفر الشيخ، توزيع التابلت على الإدارات التعليمية الـ13 التابعة لمديرية التربية والتعليم في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، وقيادات مديرية التربية والتعليم، ومدراء الإدارات التعليمية، حيث تم فرض كردون أمني حول الفندق التعليمي أثناء عملية التوزيع على الإدارات التعليمية المحددة لها حسب أعداد طلاب الصف الأول الثانوي بمدارسها. وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: إن "المديرية تسلمت 21 ألف و453 تابلت".

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها سلمت التابلات للإدارات التعليمية الـ13 إدارة بحضور مدراء الإدارات التعليمية، وسيتم توزيع التابلات على المدارس الثانوية، لتسليمها بعد ذلك لطلاب الصف الأول الثانوي بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية بين ولي أمر الطالب وإدارة المدرسة.وأضافت وكيل الوزارة،