برلماني ألماني يشيد باستقرار مصر السياسي

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أكد ديتر دوم بروفسكي، نائب رئيس برلمان براندنبورج في ألمانيا، أن العلاقات المصرية الألمانية تحسنت كثيرا في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر الفترة الحالية، مدللًا على ذلك "بتكرار زيارات الوفود الألمانية، سواء الرسمية، أو من القطاع الخاص لمصر، وضخ المزيد من الاستثمارات فيها"، مؤكدا أن استثمار شركة سيمنس عملاق الطاقة في مصر، دفع العديد من الشركات الأخرى والشركات المتوسطة للتفكير في الاستثمار بمصر بشكل جدي تزامنًا مع ما تشهده من مشروعات بنية وطاقة وخدمات بشكل واضح.
وكشف ديتر دوم بروفسكي، أنه تقدم بخطة للسفير المصري في برلين بدر عبد العاطي، تتعلق بسفر وفد من الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بالقاهرة يوم 22 فبراير الجاري، لبحث الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات مع الحكومة ومع القطاع الخاص، منها تدوير المخلفات، والحجر الصناعي وهي تكنولوجيا ألمانية سننقلها
وكشف ديتر دوم بروفسكي، أنه تقدم بخطة للسفير المصري في برلين بدر عبد العاطي، تتعلق بسفر وفد من الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بالقاهرة يوم 22 فبراير الجاري، لبحث الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات مع الحكومة ومع القطاع الخاص، منها تدوير المخلفات، والحجر الصناعي وهي تكنولوجيا ألمانية سننقلها لمصر، "عبارة عن حجر سمكه 5 مليمترات فقط، يصنع من الرمال وقوى جدا ويستخدم في الأبنية وواجهات المنازل، بحيث تكون مصر هي نواه لتصنيعه وتصديره منها لمختلف دول العالم وتتفرد ألمانيا بتصنيعه.
وحول موقف الأحزاب الألمانية من مصر، وما شهدته من تغيرات على المستويين السياسي والاقتصادي قال المسؤول الألماني: إن "نظرة المانيا تغيرت بصورة إيجابية لمصر، والحزب الديمقراطي المسيحي، هو أكثر الأحزاب تعاونا مع مصر على مستوى البرلمانيين".
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