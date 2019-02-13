برلماني ألماني يشيد باستقرار مصر السياسي

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أكد ديتر دوم بروفسكي، نائب رئيس برلمان براندنبورج في ألمانيا، أن العلاقات المصرية الألمانية تحسنت كثيرا في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر الفترة الحالية، مدللًا على ذلك "بتكرار زيارات الوفود الألمانية، سواء الرسمية، أو من القطاع الخاص لمصر، وضخ المزيد من الاستثمارات فيها"، مؤكدا أن استثمار شركة سيمنس عملاق الطاقة في مصر، دفع العديد من الشركات الأخرى والشركات المتوسطة للتفكير في الاستثمار بمصر بشكل جدي تزامنًا مع ما تشهده من مشروعات بنية وطاقة وخدمات بشكل واضح.

وكشف ديتر دوم بروفسكي، أنه تقدم بخطة للسفير المصري في برلين بدر عبد العاطي، تتعلق بسفر وفد من الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بالقاهرة يوم 22 فبراير الجاري، لبحث الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات مع الحكومة ومع القطاع الخاص، منها تدوير المخلفات، والحجر الصناعي وهي تكنولوجيا ألمانية سننقلها