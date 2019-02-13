أول إجراء من "البيئة" بشأن تلوث بترولي في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلوث بترولي بالمنطقة البحرية جنوب مدينة الطور؛ بعد تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغا من الصيادين العاملين بالمنطقة يفيد بوجود تلوث بالزيت الخام أمام منطقة رأس سبيل جنوب مدينة الطور باتجاه الشاطئ.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس لعمل مسح لمنطقة البلاغ؛ لتقييم الموقف وأخذ عينات من التلوث ومقارنتها بالمصادر المحتملة للتعرف على مصدر التلوث من خلال معمل بصمة الزيت بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

وأضافت، أنه جرى التنسيق مع الهيئة العامة للبترول للدفع بمركز مكافحة التلوث البحري الزيت بمدينة الطور التابع للهيئة؛ للبدء الفوري في إزالة التلوث من على الشاطئ بمنطقه رأس سبيل، مع عمل مسح جوي لمنطقة البلاغ لتقييم الموقف.

وأضافت الوزارة، أن اللجنة تتابع أعمال مكافحة التلوث والتأكد من إزالة التلوث تماما بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث التابع لجهاز شئون البيئة؛ لعمل مسح للشواطئ بمحمية رأس محمد؛ للتأكد من عدم وصول أي تلوث إلى شواطئ المحمية واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع أي تلوث حديث.