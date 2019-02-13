أخبار مصر | وزير الدفاع: أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك قوات مسلحة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع: أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك قوات مسلحة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للمناورة "فاتح -26" بالرماية بالذخيرة الحية والتى تنفذها إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتى تستمر لعدة أيام، فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

شارك فى تنفيذ المرحلة وحدات فرعية من المشاة الميكانيكي والمدرعات والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية والدفاع الجوى والقوات الخاصة، فضلًا على باقى الأسلحة التخصصية المكونة لعناصر تشكيل المعركة.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وعرض ملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

وقامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهيلوكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدى لهجمات العدو المضادة وحرمانه من استعادة أوضاعه الدفاعية إلى ما كانت عليه.

وفى نهاية المرحلة، نقل الفريق أول محمد زكى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقوات المشاركة والحضور من القادة والدارسين بالمعاهد والكليات العسكرية، كما أثنى علي الجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري علي كافة الاتجاهات والمحاور الإستراتيجية بالدولة، مؤكدا أن أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك قوات مسلحة قوية وقادرة علي مواجهة كافة صور التهديدات والعدائيات المحتملة، مشيدًا بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وأداء المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين والدقة فى التعامل مع الأهداف الميدانية وإصابتها من الثبات والحركة، وتنفيذ كافة المهام القتالية بما يلائم طبيعة الأرض، واستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

وأكد القائد العام على حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كافة المجالات لمواجهة الأخطار والتحديات التى تهدد الأمن القومي، كما أثنى على سرعه تلبية الاحتياطي المستدعى من الضباط والجنود الذين لبوا نداء الوطن من خلال مشاركتهم فى المناورة فاتح 26 مما يعبر عن أصالة وعراقه الشعب المصرى العظيم.

كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها واستمع لأسئلة واستفسارات دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عليها من مخططي ومنفذى المشروع لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه.

حضر المرحلة الرئيسية للمناورة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.