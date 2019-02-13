أخبار مصر | نبيلة مكرم: ننسق مع كافة الوزارات لتقديم خدمات للمصريين بالخارج

ألقت السفيرة نبيل مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمة خلال دورة تدريبية أعدتها هيئة الرقابة الإدارية في مجال القدرات القيادية؛ لتوضيح الدور الذي تقوم به الوزارة تجاه أبناء مصر المقيمين بالخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: إن العمل في الوزارة يأتي انطلاقا من الإيمان الصادق بأنها قوية ولابد أن تستمر وتأكيدا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود وزارة مستقلة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن عمل الوزارة جزء من الكل، حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارات لتقديم خدمات للمصريين بالخارج، مستشهدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتنظيم دورات أمن قومي لأبناء الجيل الثاني والثالث لتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن.

وتحدثت الوزيرة أيضًا عن تنسيق وزارة الهجرة مع وزارة الصحة، حيث إن المصريين بالخارج مدوا يد العون لكافة المؤسسات الصحية، وكذلك التنسيق مع وزارات الزراعة والري والذي تمثل في مؤتمر "مصر تستطيع" بأبناء النيل، وأيضًا التعاون مع وزارات الآثار والسياحة والشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية؛ لتأهيل وتدريب الشباب في مجال التعاون في ملتقيات شباب الجيل الثاني والثالث، وغيرها من أوجه التعاون، وكذلك التنسيق مع الاتصالات بشأن قاعدة بيانات المصريين بالخارج وتحويلات المصريين عن طريق البريد.

وتابعت وزيرة الهجرة: أن هناك أيضا تعاون مع وزارة الاستثمار لتوفير منظومة الشباك الواحد خاص بالمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار بوطنهم وكذلك تم التنسيق مع وزارة الإسكان؛ لتوفير شباك واحد للمصريين بالخارج، فضلًا عن وجود شباك واحد بمنطقة التجنيد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع لتلبية طلبات أبنائنا في الخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه للاستفادة من عقول أبنائنا المصريين بالخارج جاءت فكرة مؤتمرات مصر تستطيع والتي تم عقد 4 نسخ منها حتى الآن الأول، كان بعنوان "مصر تستطيع بعلمائها"، والثاني "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والثالث "مصر تستطيع أبناء النيل" والرابع "مصر تستطيع بالتعليم"، وكافة توصيات تلك المؤتمرات نجني ثمارها بين حين وآخر فمنها ما تحقق على الأرض بالفعل ومنها ما يجري تنفيذه.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى إطلاق مبادرة لتلقي الشكاوى ويتم الرد عليها بفيديو على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة" وتقوم شخصيًا بالرد عليها، للاقتراب أكثر من المصريين بالخارج لمعرفة مشاكلهم والوصول لحلها، وبالفعل تلقت الوزارة العديد من الاستفسارات والمقترحات والتي تم التعامل معها على الفور.

هذا إلى جانب، تخصيص الوزارة خط ساخن وبريد الكتروني لتلقي شكاوى المصريين بالخارج، والتي يتم التعامل معها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها للوصول إلى حل لها.

ولتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، نظمت الوزارة منتدى بعنوان "في إجازتك بواطنك نشوفك ونسمعك" خاص بالمصريين بالخارج خلال فترة تواجدهم بإجازاتهم بمصر، وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية باستفساراتهم وطلباتهم ومقترحاتهم، حيث تم التنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والاستثمار والإسكان والمالية والبنك المركزي والبنوك الوطنية حتى يتلقوا المصريين بالخارج والقيام بالرد على استفساراتهم وطلباتهم وأيضًا المقترحات مباشرة.

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى دور وزارة الهجرة في التعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وأكدت أنها رسالة واضحة وصريحة للتعاون بين هاتين المؤسستين ودليل عظيم على أن مصر قوية بشعبها، مشددة على أن المصريين بالخارج خط الدفاع الأول عن وطنهم حول العالم، لذلك فإن الوزارة لن تدخر جهدا في مساندتهم والتواصل معهم.