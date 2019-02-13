أخبار مصر | اليوم.. البرلمان يناقش تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل "الدستور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. البرلمان يناقش تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل "الدستور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة لمناقشة تقرير اللجنة العامة على مدار يومين بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا "أكثر من خُمس أعضاء المجلس".

وسيأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون آخر بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.