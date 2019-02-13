أخبار مصر | اليوم.. الأعلى لتنظيم الإعلام يعقد اجتماعا لمناقشة المستجدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأعلى لتنظيم الإعلام يعقد اجتماعا لمناقشة المستجدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات على الساحة الإعلامية.

حيث سيتم استعراض لائحة الجزاءات الإعلامية قبل إحالتها لمجلس الدولة، وستتم مناقشة الطلبات المقدمة من شركات استطلاع الرأي وبحوث المشاهدة والموقف من المواقع الإلكترونية التى لم تتقدم للحصول على تراخيص حتى الآن، ويناقش الاجتماع تقريرا عن نشاط لجنة الشكاوى متضمناً المخالفات الإعلامية والإجراءات التي اتخذت لإصدار تقرير الحالة الإعلامية فى مصر.