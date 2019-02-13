انت الان تتابع المحافظين: نرفض أي مزايدات على موقفنا من الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، أن الحزب يسعي دوما إلى ترسيخ الأسس الديمقراطية القائمة على حرية الرأي والتعبير وتبادل الرؤى والأفكار، ويحترم أي رأي، مهما اختلف مع رؤية الحزب. وأكد أنه لا تعارض بين رؤية الحزب الرافضة مقترح التعديلات الدستورية ورأي النائبة «هالة أبو السعد»، التي عبرت عن موافقتها الشخصية بوصفها نائبة تمثل أهالي دائرتها، ولا تعبر عن رأي الحزب المعلن الصادر عن المجلس الرئاسي صاحب الاختصاص، وذلك طبقا للائحة الداخلية للحزب، التي تؤكد أن المتحدث الرسمي هو المخول إليه التحدث إلى وسائل الإعلام نيابة عن أعضاء الحزب.

وأضاف حنيش: «التعديلات الدستورية قضية وطنية مصرية ينبغي على الجميع المشاركة فيها دون أية قيود أو ضغوط، وأن على المواطنين إبداء آرائهم المتنوعة حول تلك التعديلات إثراءً لحالة الحوار المجتمعي»، مشددا على أن الحزب يرفض أي مزايدات على موقفه تجاه التعديلات الدستورية، كما يرفض استغلال حرية إبداء