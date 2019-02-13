شكرا لقرائتكم خبر عن تقلب الأحوال الجوية.. الأبرز في صحف الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقى ومفوضي الإدارات المختلفة في الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح \الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة «الأهرام»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرصه على العمل مع جميع المفوضين والعاملين في الاتحاد الأفريقي، لتحقيق أهداف الاتحاد ودفع مسيرة العمل الأفريقي المشترك وفقا لأجندة 2063 وتعظيم حجم التجارة البينية بين دول القارة عن طريق اتفاقية التجارة القارية الحرة والطاقة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز بنية السلم والأمن ومرحلة ما بعد النزاعات وتطوير إصلاح العمل الإداري وتلبية أهداف الدول الأعضاء في مختلف المجالات واستكمال المشروعات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمة للرئيس السيسي خلال لقاء عقده أمس قبيل مغادرته مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضي الإدارات المختلفة في الاتحاد.

وأضافت أن السيسي أكد أهمية تعزيز الأمن والسلم والسلام بين دول القارة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات، كما أكد حرصه على إصلاح آليات العمل بالمفوضية لتحقيق أهداف الدول الأعضاء بالاتحاد خلال العمل المؤسسي وتنفيذ مقررات القمة في مختلف المجالات واستكمال المشروعات القارية والإقليمية الكبرى، مؤكدا ثقته في أن المفوضين والعاملين سيضطلعون بتلك المهام على أكمل وجه بالتنسيق مع الجهات المصرية المختلفة، خاصة أن مصر ستستضيف هذا العام عددا من الفعاليات الأفريقية.

ونقلت «الأهرام» عن الرئيس السيسي قوله «إننا نتطلع للتعاون مع الشركاء، وسنبذل قصارى جهدنا، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأهداف والأطر ليستفيد منها الشركاء»، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على المقترحات القيمة من أجل التعاون لدعم منظومة التعاون بين أفريقيا والتجمعات الإقليمية والدولية، وأوضح الرئيس السيسي أن الآمال تنعقد على تحقيق المزيد من الإنجازات لدول القارة عبر القيادات التي تتوالى على الاتحاد لكي تحقق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع.

وشدد على ضرورة العمل والتعاون مع دول العالم من أجل حل مشكلات الشباب الأفريقي الذي يقوم بالهجرة غير المشروعة من أفريقيا إلى أوروبا ويغرق بعضهم في البحر، والعمل على معالجة الأسباب التي تدفع بهم إلى الخروج من أفريقيا إلى أوروبا على هذا النحو، وأكد أهمية أن يستفيد المواطنون الأفارقة كل في مكانه بحركة التجارة والبنية التحتية والتعمير، مشيرا إلى أن مصر خطت خطوات جادة في هذا المجال من أجل إسعاد المواطنين.

ووجه الرئيس السيسي الدعوة لرئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد لحضور منتدى الشباب العربي الأفريقي الذي سيعقد في أسوان الشهر المقبل، وقال السيسي مخاطبا رئيس المفوضية والأعضاء «الدعوة مفتوحة لكم لحضور المؤتمر العربي الأفريقي في أسوان».

ومن جانبه، أكد رئيس المفوضية الأفريقية التزام المفوضية بالعمل مع مصر لتحقيق كل ما هو مأمول لمصلحة القارة خلال عام رئاسة مصر الاتحاد، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد انعقاد أول اجتماع تنسيقي للاتحاد في يونيو القادم في نيامي عاصمة النيجر، وهو ما سيمثل فرصة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التجارة القارية الحرة.

وقال إنه سيتم في إطار الحرص على الشراكات الإقليمية والدولية عقد قمة بين الاتحاد الأفريقي واليابان وقمة أخرى أفريقية عربية، حيث يجري التحضير لهما بصورة جيدة، مؤكدا ثقته في قدرة مصر على دفع مسيرة العمل الأفريقي نحو تحقيق السلم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة بعد انتهاء النزاعات.

وأعرب عن أمله في استفادة الدول الأفريقية من الخبرة المصرية في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة، إلى جانب الدفع قدما بمسيرة التعاون الأفريقي في مجالات الطاقة والسكك الحديدية والاتصالات.

وفي تناولها لنشاط الرئيس السيسي بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا أمس، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الرئيس السيسي أعرب عن التطلع لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر، خاصةً في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمويل الواردات الاستراتيجية، وتعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا، إلى جانب تشجيع انخراط البنك في دعم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حالياً، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أمس بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا مع بينديكت أوراماه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس أكد خلال اللقاء تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك، وأشاد بدور البنك في تمويل وتعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا وإلى خارجها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب كذلك عن تقدير مصر لما بذله البنك من جهد في تنظيم النسخة الأولى من معرض التجارة البينية الأفريقية في ديسمبر الماضي بالقاهرة، بالتعاون مع الحكومة المصرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي كانت نتائجه واستخلاصاته بمثابة قيمة مضافة لمسار دعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تعد المحرك الرئيسي لتعميق عملية التكامل الاقتصادي في القارة، وهي العملية التي ستسعى مصر بكل قوتها لدفعها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي بهدف العمل على إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ قبل انتهاء دورة الرئاسة المصرية.

وأضاف السفير بسام راضي أن أوراماه أشاد بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، كما أشاد بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في التعافي التدريجي للاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الصدد.

كما استعرض أوراماه خطة البنك للمشروعات والبرامج المزمع تنفيذها خلال المرحلة المستقبلية، وأكد حرص البنك على توسيع أنشطته في مصر، والعمل مع الحكومة على دعم التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان «مدبولى: رؤية متكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ناقش مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قوله إن الاجتماع يأتى في إطار اهتمام رئيس مجلس الوزراء بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر، والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الأساسية، لتفادي حدوث أي أزمات ونقص في كميات تلك السلع، بما يلبى احتياجات المواطنين.

وأوضح أن هناك تكليفا من الدكتور مصطفى مدبولى لعددٍ من الجهات المعنية، وفي مقدمتها كل من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الإنتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولاً لتحديد الفجوات في الإنتاج، التي من الممكن أن تحدث على مدى العام، وسعيا لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة التي تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مدبولي أوضح، خلال الاجتماع، أن ما شهدناه أخيرا من تحسن في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض في معدلات التضخم، إنما يرجع بشكل كبير إلى ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية، على المستوى المحلى، وهو ما يجب البناء عليه.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية أن تكون هناك اجتماعات دورية تضم كلا من وزارتى الزراعة والتموين والجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف الخاص

بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وما يتعلق بنسب الإنتاج والاستهلاك الخاصة بها، إلى جانب متابعة أسعارها على المستوى العالمي، وذلك بهدف الحفاظ على توافر هذه السلع والمنتجات الضرورية في مختلف الأسواق بالأسعار والكميات المناسبة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الدكتور مصطفى مدبولي استقبل أمس السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى مصر، حيث أشاد سفير الكويت بما تشهده مصر من طفرة تنموية وعمرانية في مختلف المجالات، مؤكدا تطلع المستثمرين الكويتيين للمساهمة في تحقيق مزيد من التعاون بين مصر والكويت، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأشار السفير إلى رغبة أحد المستثمرين الكويتيين في إقامة مشروع سياحى ضخم في مدينة العلمين الجديدة، أو إحدى المدن الساحلية، أو في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع شركاء ومستثمرين أجانب وكويتيين.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن حالة الطقس في البلاد، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من اليوم حتى نهاية الأسبوع، حيث تنشط فيها الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتنخفض درجات الحرارة بنحو 5 درجات عن المعدل الطبيعي.

وصرح الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع هطول الأمطار، خلال أيام الموجة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق من سيناء.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان «مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع منتجي ومستوردي السلع الغذائية»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أصدر 4 قرارات وزارية جديدة بشأن منح منتجي ومستوردي المنتجات الغذائية والسلع الهندسية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار الأول نص على منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لعدد من المنتجات مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل حيث تتضمن هذه المنتجات اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعي والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد والمشروبات الغازية ومشروب الشعير غير الكحولي بالإضافة إلى فترات صلاحية المنتجات الغذائية.

كما نص القرار على رفع المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالألبان ومنتجاتها (الزبد الجاموسي الطبيعي المحلي) من المواصفات القياسية المصرية بالقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2005، وأشار إلى أن القرار الثاني نص على إلزام المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية مع منحهم مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم من تاريخ العمل بالقرار حيث تتضمن هذه المنتجات زيوت الأسماك وبدائل السجائر التقليدية «السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني».

وأضاف أن القرار الثالث تضمن منح منتجي ومستوردي عدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية حيث تشمل هذه المنتجات كرسي مريض الأسنان وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التليفزيون وشاشات العرض ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء وأجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية بدون مجاري هواء وكفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وزجاج الكريستال وأدوات المائدة الزجاجية وأمان لعب الأطفال وفرش الأسنان اليدوية، كما منح القرار مهلة مدتها 12 شهرا لمنتجات حفاضات الأطفال وكبار السن لتوفيق أوضاعهم وفق المواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل.

وأوضح أن القرار الرابع ينص على إلزام منتجي ومستوردي عدد من السلع الهندسية والكيماوية والمقاييس بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية حيث تتضمن هذه المنتجات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية واسطوانات الغاز القابلة للنقل واسطوانات الغاز متكررة التعبئة المصنوعة من صلب ملحوم وألواح الزجاج المقسي حراريا للاستخدام في صناعة الأجهزة المنزلية إلى جانب أدوات العناية بالطفل والطباشير ووسائل تنظيف الزجاج بالإضافة إلى أنظمة المواسير البلاستيكية لمياه الشرب أو الصرف الصحي تحت ضغط أو بدون والمصنعة من راتنج البولي استر غير المشبع المقواة بالياف الزجاجية وواقيات العين والوجه ومنح القرار مهلة مدتها 12 شهراً لمنتجات استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية و6 أشهر لباقي المنتجات لتوفيق أوضاعهم وفقاً لاحكامه.

وتضمن القرار رفع مواصفات عدد من المنتجات من القرارات الوزارية الملزمة لها حيث تتضمن هذه المنتجات اسطوانات غاز الكلور المسال ذات السعة المائية 420- 840 لترا متكررة التعبئة مصنوعة من الصلب الملحوم ومواسير الغاز الطبيعي البولي اثيلين والمستخدمة في وصلة دخول الغاز الطبيعي للمباني وأصابع الطباشير وواقيات شخصية للعين.

وتحت عنوان «حماية المواطنين والدعم لمستحقيه أولويات.. الرقابة الإدارية» ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الرقابة الإدارية ضبطت بمدينة المنيا الجديدة مصنعا للمكملات الغذائية- التي يتم استخدامها من قبل الشباب وكبار السن لاستعاضة نسب الحديد والكالسيوم بالجسم- دون ترخيص وبالمخالفة للاشتراطات، كما ضبطت مخزنا آخر بحي شرق أسيوط به كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية حيث تبين عدم وجود نتائج فحص أو مطابقة لجميع المواد الخام أو تسجيل للأدوية التي تم ضبطها وغير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تبين عدم وجود الفواتير الدالة على الشراء للتهرب من الضرائب، وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية والتموين بمحافظتي المنيا وأسيوط اتخذت الإجراءات اللازمة بالتحفظ على كافة المضبوطات التي قدرت بـ3.2 مليون جنيه وأحيلت الوقائع للنيابة العامة.

وأضافت أن الهيئة تمكنت بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنيا بالكشف عن استيلاء بدالين تموينيين على مخصصات الدعم التمويني الموجه لمنظومة السلع بحوالي 2 مليون جنيه بدون حق عن طريق إثبات مبيعات وهمية على نظام التشغيل الإلكتروني.

كما ضبطت الرقابة الإدارية بالفيوم 50 طن أسمدة مغشوشة معبأة داخل أجولة منسوب صدورها لأحد المصانع المملوكة للدولة قبل بيعها للمواطنين وجميعها غير صالحة للاستخدام، وضبطت العبوات الفارغة المقلدة التي أعدت للتعبئة وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها.

وتحت عنوان «الشمس.. تعانق حورس 20 دقيقة» ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الشمس تتعامد على قدس أقداس معبد«كلابشة» بمدينة أسوان غداً وتستمر لمدة 20 دقيقة حيث تضيء نقوش مقصورة المعبود ماندوليس المعروف باسم حورس النوبة ونقوشا تمثل المعبودة «حورس» وهي ترتدي التاج الشمسي للمعبودة حتحور وهو التعامد الذي يتم يوم 14 من شهر فبراير في كل عام.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، قوله إن نقل المعبدإلى موقع جديد يبعد 55 كم عن موقعه الأصلي لم يمنع هذه الظاهرة لأن عملية النقل جرت بحسابات هندسية دقيقة راعت اتجاهات المعبدالقديمة..مشيرا إلى أن معبد«كلابشة» بني في أواخر العصر البطلمي، وأكمل بناؤه في حكم الإمبراطور الروماني أوغسطس.