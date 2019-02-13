في سوق السلاح.. تفاصيل تعدي "صبره وزوجها وبائعين على موظفي حي المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه اثناء قيام موظفي الحى بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين، في منطقة الدواجن، فوجئوا ببائع فاكهة وزوجته وآخرين يقومون باعتراضهم، وإثارة الباعة الجائلين، ضدهم ثم الاعتداء عليهم.

وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالإشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوحته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.

نيابة حلوان الجزئية، بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم "م.خ" 39 سنة، بائع فاكهة، باعتراض موظفي الحي أثناء تنفيذهم أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدى عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم.

نجح رجال المباحث المتهمين، وتم تقديمهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.