تنشيطًا للسياحة.. انطلاق مهرجان القفز الحر فوق الأهرامات السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تنظم "سكاي دايف إيجيبت" بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والآثار، مهرجان مصر الدولي للقفز الحر بالمظلات فوق هضبة أهرامات الجيزة في دورته الثانية، خلال الفترة من 16 وحتى 18 فبراير الجاري بواقع قفزتين يوميا، حيث تتم الأولى في تمام العاشرة صباحًا والثانية في تمام الثانية عشرة ظهرًا.

وقال مصطفى السعيد، منسق عام المهرجان، إن المهرجان يشهد تطورًا جديدًا كما وكيفا من حيث الفنيات والتقنيات المنظمة للحدث، حيث زاد عدد المشاركين من 60 مشاركاً في الدورة الأولى إلى 150 مشاركاً 130 منهم أجنبياً من 32 دولة "أمريكا ـ إنجلترا ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ هولندا ـ النمسا ـ النرويج ـ لوكسمبرج ـ هولندا ـ بلغاريا ـ السويد ـ الدانمارك ـ روسيا ـ إسبانيا ـ سويسرا ـ البرازيل ـ المكسيك ـ سيرلانكا ـ نيوزيلاندا ـ الأرجنتين ـ تايلاند ـ الهند ـ بيرو- أستراليا ـ اليابان ـ إندونيسيا ـ جمهورية الدومينيك ـ المملكة العربية السعودية ـ الإمارات العربية المتحدة ـ أوكرانيا ـ اليونان ـ إيطاليا".

وأوضح السعيد في تصريحات صحفية، أن الحدث يهدف إلى تنشيط السياحة في مصر وخاصة في منطقة الأهرامات، لافتا إلى أن من يشارك من الجانب المصري في الحدث، الفنانة أروى جودة التي ستقفز من الطائرة لأول مرة بمعاونة قافز محترف فيما يعرف رياضيا بالقفز الترادفي. tandem jump . إلى جانب 20 قافزاً مصرياً محترفاً.

وأضاف أن ضمن من المشاركين العالميين أيضًا كريج كروزير "فرنسي الجنسية"، يأتي بصحبة كارين جولي ويكونا معاً فريق إير واكس وهما أبطال العالم الحاليين عن بطولة الفري فلاي ديسمبر 2018 باستراليا، بجانب الثنائي آل هيدجسون وزوجته بكسي "بريطانيا" وسيشكلان معاً فريق إير كيكس الحاصلين على بطولة العالم مرتين وبطولة أوروبا خمس مرات، علماً بأن آل من ذوي القدرات الخاصة فهو مبتور الساقين.

ونوه إلى أن المشاركين من الدول العربية، السعودي عمر الحجيلان أحد أهم مطوري رياضة القفز في العالم، وبطل العالم لعدة مرات، ومن العراق، القافز فريد لفتة، محطم الأرقام القياسية، موضحا أن من يشرف عليهم جميعا أفضل متخصص في عمليات القفز المظلي الهولندي هيرمان لانسمان.

يذكر أن المهرجان في دورته الأولى، شارك فيه 60 قافزاً من حول العالم جاءوا ليحتفلوا بمصر أرضاً للسلام رافعين شعار رسالة سلام من مصر إلى العالم، و لاقوا بعد فعاليتهم الرياضية المتميزة جولات سياحية أكثر تميزا بتعاون ودعم من وزارتي السياحة و الآثار والذي أنعكس بالإيجاب على صورة مصر بالخارج، ما حفز الشركة المنظمة- شركة مصر الدولية للقفز الحر بالمظلات "سكاي دايف ايجيبت" لتكرار التجربة وتدشين المهرجان الثاني بعد 6 أشهر فقط وليس عاماً من المهرجان.​