شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 21 ألف «تابلت» مدرسي في كفر الشيخ وسط حراسة مشددة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كفر الشيخ، الأجهزة اللوحية «التابلت» على الإدارات التعليمية الـ13، فجر الأربعاء، وسط حراسة أمنية مشددة.

حرصت وكيل الوزارة على التواجد أثناء توزيع «التابلت» على الإدارات التعليمية، ومتابعة تسليم كل إدارة الأعداد المحددة لها حسب أعداد طلاب الصف الأول الثانوي بمدارسها، فيما تسلم عدد من المدارس حصتها من الأجهزة.

وقالت «كشك» إن المديرية تسلمت 21 ألف و453 تابلت، مؤكدة أنها سلمت حصص المديريات في حضور المديرين، وسيتم توزيعها على المدارس الثانوية لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية مع أولياء الأمور.

توزيع التابلت على الإدارات التعليمية في كفر الشيخ - 13 فبراير 2019

توزيع التابلت على الإدارات التعليمية في كفر الشيخ - 13 فبراير 2019

توزيع التابلت على الإدارات التعليمية في كفر الشيخ - 13 فبراير 2019

توزيع التابلت على الإدارات التعليمية في كفر الشيخ - 13 فبراير 2019