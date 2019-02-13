محاكمة بديع و70 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث قسم شرطة العرب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، بسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد علي.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، ما هو منسوب إليهم من اتهامات.

ونسبت النيابة للمتهمين، بأنهم في الفترة من 16 غسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة و الخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وأسندت كذلك للمتهمين، بالاعتداء على الأقسام الشرطية ومنهم قسم شرطة العرب، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ما تسبب في سقوط ضحايا من رجال الشرطة والمواطنين وإصابة آخرين.