مصر | "سقط في البالوعة".. مصرع طفل بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سقط في البالوعة".. مصرع طفل بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي، بمركز كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بتلقيه بلاغا من الأهالي، بوفاة طفل إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي بدائرة المركز.

وكشفت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، إلى أنه حال سير محمد. م.ا، بالطريق سقط في بالوعة صرف صحي، وبإنتشاله بعد مرور عدة ساعات في محاولات لإنقاذه، تبين وفاته، وتم التحفظ على الجثة، ونقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

- التحقيقات تكشف مفاجآت حول انتحار طالبة بالإعدادية في مدينة الصف

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، إلى أن الطالبة المنتحرة بمركز الصف، كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لمعاتبة أسرتها لها، بسبب رسوبها المتكرر وفشلها في الدراسة.

وأضافت التحقيقات، انها يوم الواقعة، علقت ايشارب بمروحة السقف، ووقفت على طاولة، ثم شنقت نفسها، ما أسفر عن مصرعها في الحال لنحافة جسمها.

وأوضحت التحقيقات أن والدة المنتحرة، شاهدت ابنتها معلقة بمروحة السقف، وحاولت انقاذها لكنها وجدتها جثة هامدة.

كانت أقدمت طالبة بالصف الثاني الإعدادي على الإنتحار، بشنق نفسها، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، بمركز الصف وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا من الأهالي، بإنتحار شهد. م، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، 14 سنة، عن طريق شنق نفسها، داخل حجرتها، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم تامر عبدالعزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، وتبين أن المتوفاه قامت بشنق نفسها عن طريق، ربط ايشارب بمروحة السقف الخاصة بحجرتها.

وبفحص الجثة تبين عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسدها سوي حز واحمرار حول رقبتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

