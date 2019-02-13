مصر | تعرف على سبب إغلاق الطريق الدائري 20 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سبب إغلاق الطريق الدائري 20 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور عن تفاصيل أعمال صيانة الفواصل الطولية والعرضية بالطريق الدائري في الاتجاهين.

وأوضحت المرور في بيان لها أن الأعمال ستشمل المسافة من أعلى المريوطية حتى أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وسيتم استقطاع حارة مرورية من الحارات الأربع بمنطقة "9 د"، وتبدأ الأعمال في الاتجاه القادم من المريوطية لأكتوبر.

وأشارت المرور أن مدة أعمال الصيانة 20 يوما ستكون أسبوعيا من 12.5 صباح الجمعة وحتي الخامسة صباح السبت على مدار 10 أسابيع اعتبارا من الجمعة القادمة.

- مدير أمن الجيزة يفتتح وحدة تراخيص أكتوبر الجديدة

وافتتح اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وحدة تراخيص أكتوبر الجديدة، بحضور اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وعددًا من القيادات الأمنية بالمديرية.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إفتتاح وحدة ترخيص أكتوبر الجديدة، والتي تختص بتجديد واستخراج، تراخيص القيادة الخاصة، والتسيير للسيارات الملاكي، وفصلها عن وحدة تراخيص أكتوبر القديمة، بميدان فودافون.

وتشمل الوحدة الجديدة، عيادتي نظر وباطنه مزودة بالأجهزة الطبية اللازمة، تسهيلا على المواطنين في إستخراج الشهادات الطبية اللازمة، لاستخراج رخص القيادة بمعرفة الأطباء المختصين.

وجاء ذلك في إطار تخفيف عبء الإجراءات الترخيصية، على المواطنين بمدينة السادس من أكتوبر.

- مدير أمن الجيزة يفتتح وحدة تراخيص أكتوبر الجديدة

كما افتتح اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وحدة تراخيص أكتوبر الجديدة، بحضور اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وعددًا من القيادات الأمنية بالمديرية.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إفتتاح وحدة ترخيص أكتوبر الجديدة، والتي تختص بتجديد واستخراج، تراخيص القيادة الخاصة، والتسيير للسيارات الملاكي، وفصلها عن وحدة تراخيص أكتوبر القديمة، بميدان فودافون.

وتشمل الوحدة الجديدة، عيادتي نظر وباطنه مزودة بالأجهزة الطبية اللازمة، تسهيلا على المواطنين في إستخراج الشهادات الطبية اللازمة، لاستخراج رخص القيادة بمعرفة الأطباء المختصين، وجاء ذلك في إطار تخفيف عبء الإجراءات الترخيصية، على المواطنين بمدينة السادس من أكتوبر.

