مصر | تكثيفات أمنية لكشف غموض العثور على جثة سودانية في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لكشف غموض العثور على جثة سودانية في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة سودانية الجنسية مقتولة داخل شقة بمنطقة فيصل، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، بتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة أول فيصل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من القسم برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، وترتدي ملابسها كاملة، وبها آثار ضرب بآلة حادة في مقدمة الرأس، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث، لفحص علاقات المجني عليها وكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبها.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

- مستخدمة "المروحة".. انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الصف

أقدمت طالبة بالصف الثاني الإعدادي على الإنتحار، بشنق نفسها، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، بمركز الصف وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا من الأهالي، بإنتحار شهد. م، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، 14 سنة، عن طريق شنق نفسها، داخل حجرتها، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم تامر عبدالعزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، وتبين أن المتوفاه قامت بشنق نفسها عن طريق، ربط ايشارب بمروحة السقف الخاصة بحجرتها.

وبفحص الجثة تبين عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسدها سوي حز واحمرار حول رقبتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

