شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تستعد لـ«100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي تنطلق المرحلة الثالثة منها في 7 محافظات منها الوادي الجديد في الأول مارس.

أكدت نائب المحافظ، في بيان، الثلاثاء، ضرورة الوصول إلى الأعداد المستهدفة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية لما لها من تأثير كبير لدعوة المواطنين، وكذلك تكثيف الدعاية لنشر الوعي والتثقيف بأهمية المبادرة، مشددة على توفير سبل الدعم لتحقيق النتائج المرجوة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزراة الصحة بالمحافظة، أن المستهدف 182 ألف مواطن، مؤكدة أن المرض أصبح له علاج فعال ومتوافر ما يطمئن بعدم الخطورة في الكشف عنه بل الخطورة تكمن في عدم الوعي بمخاطرة حال عدم الكشف عنه.

وأضافت أنه من الضروري طمأنة المواطن بأن أدوات الكشف عليه تستخدم لمرة واحدة فقط‎؛ وأنه لا خطورة من خضوع المواطنين للفحص الطبي حفاظا على صحتهم.