"خريجي الأزهر" تعلن خطتها "إفريقيا 2019" بمؤتمر صحفي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مؤتمرًا صحفياً اليوم، تحت عنوان "أفريقيا 2019"، للإعلان عن خطة عمل المنظمة خلال عام 2019 من أنشطة وفعاليات في مجالات التنمية والتعاون داخل القارة الأفريقية.
وتشمل الفاعليات عدة محاور أبرزها تدريب أئمة القارة السمراء، تفنيد الفكر المتطرف بالمحيط الإفريقي، التعريف بصحيح الدين الإسلامي وترسيخ وسطية الإسلام عن طريق ترجمة إصدارات المنظمة باللهجات واللغات المحلية للشعوب الأفريقية، تأهيل أبناء القارة السمراء لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، برامج متعددة لدعم الطلاب الوافدين من أفريقيا ثقافيًّا واجتماعيًّا وترفيهيًّا، مع إلقاء الضوء على حصاد المنظمة خلال عام 2018، في تنفيذ أنشطة وفعاليات عدة لخدمة أبناء القارة الإفريقية.
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