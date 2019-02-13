انت الان تتابع بـ30 مليونا.. وزيرة البيئة تضع حجر أساس محطة القمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يرافقها الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بوضع حجر الأساس لإنشاء المحطة الوسيطة الخاصة بمنظومة النظافة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة. وقالت الوزيرة، إن المحطة الجديدة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة البيئة ليس فقط بمحافظة القليوبية، لكن بجميع المحافظات، مضيفة أن المحطة ستكون نقلة حضارية للتعامل مع مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة.

وأكدت الوزيرة، ضرورة تكاتف جميع منظمات المجتمع المدنى فى منظومة النظافة وطرق إلقائها والمشاركة فى أعمال الجمع والنقل، مشيرة إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية لتوعية المواطنين. من جانبه، قال محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، إن المحطة الجديدة سوف تحل أزمة القمامة بشبرا الخيمة، التى تعانى من وجود