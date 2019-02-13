وزيرة الهجرة: "عملي القنصلي سهل مهامي كوزيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن قرار القيادة السياسية بعودة وزارة الهجرة صائب، معبرة عن فخرها بتولي حقيبة وزارة الهجرة.
وأضافت مكرم، خلال حوارها ببرناماج "بالمصري"، مع الإعلامي ضياء رشوان: "عملي القنصلي سهلْ كثيرًا في مهام عملي كوزيرة"، لافتة إلى أن العمل القنصلي قريب من المواطن المصري في الخارج.
وبيّنت الوزيرة الفرق بين العمل الدبلوماسي والعملي القنصلي، موضحة أن الأول معنيٌ بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والدول المضيفة، بينما الأخير معني بأحوال ومشكلات المواطنين.
وأوضحت مكرم أن العمل العمل القنصلي قَريب من المواطن بالخارج، و"الكثير من الدبلوماسيين لا يفضلون العمل القنصلي لعدم قدرتهم على التهمل ونفاذ صبرهم".
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