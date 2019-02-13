الحكم في استشكال 6 متهمين على حكم سجنهم بـ"أحداث بولاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، حكمها في استشكال 6 متهمين على الحكم بمعاقبتهم بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث بولاق أبو العلا".

كانت محكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالمؤبد لمتهمين، ومعاقبة 16 متهمًا بالمشدد 15 سنة، وبراءة 86 آخرين مما نسب إليهم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.