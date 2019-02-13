مصرع طفل داخل بالوعة صرف صحي بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي طفل مصرعه داخل بالوعة صرف صحي بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة. تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل داخل بالوعة صرف بالطريق. وانتقلت قوة من الإنقاذ البري، وانتشلت جثة الطفل "محمد.ه"، وتم نقله إلى أقرب مستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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