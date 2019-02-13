محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي عن تفاصيل أعمال صيانة الفواصل الطولية والعرضية بالطريق الدائري في الاتجاهين.
وأوضحت الإدارة -في بيان لها- أن الأعمال ستشمل المسافة من أعلى المريوطية حتى أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وسيتم استقطاع حارة مرورية من الحارات الأربع بمنطقة "9 د"، وتبدأ الأعمال في الاتجاه القادم من المريوطية لأكتوبر.
وأوضحت الإدارة أن مدة الأعمال 20 يوما ستكون أسبوعيا من 12.5 صباح الجمعة وحتى الخامسة صباح السبت على مدار 10 أسابيع اعتبارا من الجمعة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: غلق "دائري المريوطية" جزئيا لمدة 10 أسابيع لإصلاح الفواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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