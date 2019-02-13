بعد توزيع التابلت.. المجهول ينتظر «طلاب المنازل»

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طالب المنازل يسقط من حسابات التربية والتعليم والبرلمان في منظومة التابلت.. ومتحدثة الوزارة لـ"التحرير": لن يتسلموا.. ونفكر لهم فى بدائل.. برلمانية: سأتقدم بطلب إحاطة

"التابلت".. قضية شغلت بال طلاب المدارس وأولياء الأمور خلال الشهور الماضية، وكانت الشغل الشاغل لوزارة التربية والتعليم ومديرياتها، غير أن الوزارة حسمت الجدال بتوزيع "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة، تاركين طلاب المنازل فى مهب الريح، وأمام ذلك المشهد وعقب توزيع التابلت على الطلاب، تطرح "التحرير"، العديد من التساؤلات أبرزها، موقف طلاب المنازل من التابلت وهل سيتم توزيع التابلت عليهم أسوة بطلاب المرحلة، أم هناك إجراءات أخرى، وكيف سيخوض طلاب المنازل الامتحانات حال عدم تسلم التابلت.

أكد الدكتور أحمد ضاهر، مستشار الوزير الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، تدابير الوزارة حال تعرض التابلت لأي مخاطر، مشيرًا إلى التأمين عليه في حال حدوث مشكلة ناجمة عن السرقة أو الحريق، وإجراءات الحصول على التأمين ستتولاها الوزارة نيابة عن الطالب، مضيفًا أنه إذا حدثت مشكلة مدرجة ضمن بنود البوليصة، فإن شركة

أكد الدكتور أحمد ضاهر، مستشار الوزير الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، تدابير الوزارة حال تعرض التابلت لأي مخاطر، مشيرًا إلى التأمين عليه في حال حدوث مشكلة ناجمة عن السرقة أو الحريق، وإجراءات الحصول على التأمين ستتولاها الوزارة نيابة عن الطالب، مضيفًا أنه إذا حدثت مشكلة مدرجة ضمن بنود البوليصة، فإن شركة "سامسونج" ستتولى عملية الإصلاح ثم تقوم شركة التأمين بالسداد لسامسونج، موضحا إجراءات التسليم والتزامات ولي الأمر والطالب. لن يتسلموا التابلت لن يتسلموا التابلت أمنية خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، أوضحت موقف الوزارة من طلاب المنازل وذلك بتأكيدها أن الوزارة لم تقم بتسليم طلاب المنازل تابلت، وذلك لأن توزيع تابلت عليهم يتطلب التواصل معهم لتدريبهم على كيفية استخدامه بما يخدم العملية التعليمية بشكل عام سواء بالنسبة للطالب أو المدرسة، الأمر الذى يتعذر مع حالة طلاب المنازل بحكم دراستهم فى منازلهم. اقرأ ايضا..8 أسباب تهدد نجاح تجربة التابلت في المدارس 20 محافظة 20 محافظة Advertisements وأعلنت الوزارة توزيع الأجهزة بمحافظات، (الإسماعيلية 7919 جهازا، وبورسعيد 5682، والسويس 4075، ومرسى مطروح 1863، وشمال سيناء 3300، والوادي الجديد 2601، والأقصر 6349 وجنوب سيناء 832، والبحر الأحمر 2885، وأسوان 7289، والفيوم 14841، وبنى سويف 16643، وقنا 16353، والإسكندرية 45349، والقاهرة 91572، والمنيا 29854، وأسيوط 24801، وسوهاج 21137، والشرقية 50017، ودمياط 12582). بدائل أخرى بدائل أخرى وأضافت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم لـ"التحرير"، أن طالب المنازل لن يتسلم تابلت، وبالتالى لا يخضع لما سيخضع له الطالب العادى حول العملية التعليمية بنظام التابلت، مشددة على أن الوزارة تدرس حاليا الطرق المناسبة لإقرار طرق ونموذج امتحانات يتماشي مع مقتضيات وظروف الدراسة للطالب المنازل، وبالتالى لن يخضع الأخير لما سيطبق على منظومة التابلت لحين إقرار نظام خاص به، وأن هناك لجانا تعكف على إقرار نظام يلبي احتياجات الطالب المنازل وفى الوقت ذاته يخدم العملية التعليمية ويتواكب مع عصر التكنولوجيا والمعلومات. طلب إحاطة طلب إحاطة وأكدت النائبة البرلمانية ماجدة نصر، عضو اللجنة التعليمية بمجلس النواب، أن اللجنة والوزارة لم تتطرقا فى اجتماعاتهما السابقة لمناقشة مسألة تفعيل التابلت بالمنظومة التعليمة لموقف الطلاب المنازل، مؤكدة أن هذا الأمر سيدفعها إلى التقدم بطلب إحاطة رسميا الأسبوع المقبل لمجلس النواب من أجل الوقوف على رؤية الوزارة بالنسبة للطلاب المنازل وموقفهم من التابلت. وأثنت نصر، على سؤال "التحرير"، بالتأكيد سيفتح الباب أمام مناقشات جادة للجنة خلال الفترة المقبلة مع مسئولي التربية والتعليم من أجل إيجاد نظام يلبي احتياجات طالب المنازل، خصوصا أنه وفقا لنظام التابلت ستكون الامتحانات دورية وقائمة على نظام بنك المعرفة، وبالتالى اللجنة سترفض أى نظام لطلاب المنازل مغاير لبنك المعرفة، وفى نفس الوقت طالب المنازل ممنوع من حضور المدرسة، وبالتالى فالأمر يستحق النقاش لتجميع مختلف الرؤى للخروج بإجراءات تناسب كافة الأطراف. اقرأ ايضا..شكاوى و10 معلومات.. تفاصيل أول أيام توزيع «التابلت» وأبدت نصر، استيائها الشديد من عزم الوزارة عدم توزيع التابلت على طلاب المنازل، مشددة على ضروة إشراكهم فى العملية التعليمية الجديدة أسوة بزملائهم. وتابعت: اللجنة ستقوم بعقد جولات ميدانية على عدد من المدارس التى شهدت توزيع التابلت بها، للوقوف عمليا على مدى تأهيل المعلمين والطلاب والمنظومة فى التعامل مع التابلت.

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