انت الان تتابع 8 مرشحين جدد في اليوم الثالث لانتخابات الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

واصلت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب وستة من أعضاء المجلس فى الانتخابات المحدد لها الأول من مارس المقبل. وأكد عبد الرحيم، أن اللجنة تلقت فى اليوم الثالث لفتح باب الترشيح طلبين من الزميلين سمية محمود محمد حسن العجوز وشهرتها "سمية العجوز" من وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحمد مغربى أحمد على وشهرته "محمد المغربى" من الشعب، على منصب النقيب ليصل عدد المرشحين على منصب النقيب حتى الآن 8 مرشحين.

وذكر أن اللجنة تلقت أيضا 6 طلبات لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين للعضوية حتى الآن 36 مرشحا، والمرشحين الستة هم: خالد محمد زكى البلشى وشهرته "خالد البلشى" صحفي حر، ومحمود كامل محمود بركات وشهرته محمود كامل، أخبار اليوم، ومريم محمد عبد الجواد إبراهيم وشهرتها "مريم جبل" الدستور، وأيضا ممدوح سيد صغير احمد

Advertisements