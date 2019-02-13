شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر برنامج فعاليات مهرجان «800 سنة منصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان منصورة 800، برنامج الفعاليات والاستعدادات المكثفة للاحتفال بمهرجان «المنصورة ٨٠٠» بمناسبة مرور ٨٠٠ عام على نشأة مدينة المنصورة والتي تنظمها كلية الآداب على مدار أسبوع خلال الفترة من ١٦- ٢١ فبراير الجاري والذي يتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور رضا سيد أحمد، والدكتور رياض الرفاعي رئيس لجنة تنظيم الأنشطة والفعاليات، والدكتور مها السجينى وكيل كلية الآداب ورئيس لجنة الاستقبال والتنظيم.

وقال «سيد أحمد» أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية كما سيتم استضافة العديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة في مدينة المنصورة خلال ندوات ثقافية متنوعة.

وقدم تفاصيل برنامج المهرجان وما يتضمنه من فعاليات والذي يتضمن: ففي اليوم الأول: ندوة مشكلة العشوائيات والتلوث في المنصورة، ندوة أعلام الرياضة في المنصورة، ندوة تطور مدينة المنصورة، زيارات ميدانية لمستشفيات مدينة المنصورة ودور الرعاية الاجتماعية، خدمة عامة تجميل مدخل توشكي، مسابقات خماسية كرة قدم طلاب وطالبات، مسابقات فنية

واليوم الثاني يتضمن: عروض رياضية لطلاب كلية التربية الرياضية وعروض فنية لطلبات كلية رياض الأطفال وكشف الستار عن النصب التذكاري للأسبوع والخيمة التراثية وعرض فني لفرقة المطرية للفنون الشعبية كما استعرض فعاليات المهرجان والتي تضم زيارات متنوعة لمرضى المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية وحفل فني تقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث سباق للدراجات ولقاء مفتوح مع الفنان محمد صبحي، وقوافل طبية وخدمة عامة لتزيين منطقة دار ابن لقمان وندوة بعنوان«أعلام الفن والثقافة في مدينة المنصورة» يقدمها الناقد الفني طارق الشناوي ومسابقات فنية وثقافية ومسابقات لذوي القدرات الخاصة ومسابقات لتنس الطاولة والشطرنج

كما تشمل فعاليات اليوم الرابع الكرنفال من بوابة القرية الأولمبية إلى امتداد شارع جيهان دخولا من بوابة توشكي إلى كلية الهندسة والذي يتضمن عرض للتراث الشعبي المميز لمدينة المنصورة كما تشمل الفعاليات ندوة بعنوان المنصورة 800 لواء أركان حرب أحمد كمال المنصورى بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب وندوة بعنوان المنصورة من الملك الكامل إلى الصالح بكلية الآداب وزيارا متنوعة لمرضى المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية بمدينة المنصورة، قافلة طبية في منية سندوب، مباريات كرة قدم خماسية طلاب وطالبات، مسابقات فنية، مسابقات ذوي القدرات الخاصة «كرة طائرة جلوس – دوري معلومات – قرآن كريم، إنشاد ديني، عزف فردي»

كما تم عرض برنامج اليوم الختامي والذي يتضمن حفل الختام وتوزيع الجوائز ويعقبه حفل فنى.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، على أهمية تنظيم الجامعة للمهرجان وقال هو حدث هام لمحافظة الدقهلية والتي أخذت اسما كبيرا لمكانتها تاريخيا والانتصارات التي حققتها على مر العصور.

وقال إن الجامعة تحمل على عاتقها انتشار وتسويق اسم مدينة المنصورة داخليا وخارجيا نظرا للتميز العلمي الذي حققته الجامعة عالميا في كل المحافل العلمية بالإضافة إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع والذي يزيد من مسؤولية الجامعة تجاه مجتمع المحافظة والاحتفال بهذا الحدث وأن معظم الفعاليات ستتم داخل المدينة وخارج إطار الجامعة للتعريف بتاريخ مدينة المنصورة.